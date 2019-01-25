الان تتابع “مدني رابغ” يخمد حريقا اندلع داخل شقة دون إصابات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني برابغ، اليوم الجمعة، في إخماد حريق إندلع داخل شقة بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف. وحسب تغريدة للدفاع المدني السعودي عبر حسابه على “تويتر”، فإن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات.

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