جموع تشيع الشهيد عسيري بمركز بحر أبوسكينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدت جموع المصلين بمركز بحر أبوسكينة، التابع لمحافظة محايل أمس الصلاة على شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن لبدة المصلين بالجامع الكبير بالمركز، والذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتعازي وزير الداخلية وأمير المنطقة لذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.