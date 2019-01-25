أمير مكة يدشن مركز الأسر المنتجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، مركز الأسر المنتجة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة.

واستعرض لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، حضره نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، ومديرو الجهات ذات العلاقة، الإنجازات التي حققها مشروع "أسر" الذي تشرف عليه إمارة المنطقة وتشارك في تنفيذه إدارات التعليم بالمنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تمكين الأسر المنتجة من الاستثمار في المقاصف المدرسية.

وبالتزامن مع إطلاق المركز وفي أولى الخطوات التنفيذية، شهد الفيصل توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية ومركز الأسر المنتجة بالمنطقة، حيث وقع الاتفاقية وكيل إمارة المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح ممثلا عن الإمارة، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد ممثلا عن مركز الأسر المنتجة.

ويأتي توقع الاتفاقية ضمن جهود الإمارة وبنك التنمية لدعم وتمكين ورعاية أبناء المنطقة، وتكامل الأهداف الاستراتيجية المشتركة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال السعي الحثيث لاستثمار طاقات وقدرات شباب الوطن، وبناء الشراكات الاستراتيجية واكتشاف الفرص المحلية التي لها بالغ الأثر في تنمية المجتمع المحلي وتمكينه اقتصاديا.

يذكر أن الفيصل وجه قبل نحو شهرين بإنشاء مركز للأسر المنتجة بالمنطقة، يتولى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال

هذه الأسر، على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة وبمشاركة جامعة أم القرى وغرفة مكة وعدد من الجهات، دعما لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.

أهداف الاتفاقية:

- توفير البنية المؤسسية والخدمات لتطوير الإنتاج الأسري

- الوصول به إلى مستوى تنافسي

- نشر ثقافة العمل الحر بين فئات محددة من المجتمع

- بناء القدرات والتأهيل للعمل الحر للفئات المستهدفة

- الإسهام في تقديم خدمات تطوير الأعمال بـ:

- حاضنات الإنتاج

- منافذ البيع

- الفعاليات والمعارض والبازارات

ملامح عن مشروع "أسر":

45 معاونة ومساعدة للأسر المنتجة أسهم في توظيفها

305 أسرة منتجة شاركت فيه خلال (1438 - 1439) منها

82 في جدة

77 في مكة المكرمة

50 في الطائف

7 في رابغ

53 في الجموم

21 في الليث

7 في أضم

7 في القنفذة