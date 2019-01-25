خادم الحرمين يبعث وفدا وزاريا سعوديا إلى السودان لمواجهة تحدياته الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفدا وزاريا سعوديا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في بيت الضيافة أمس ، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.

وشدد القصبي على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه، تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليارا قروضا لمشاريع تنموية في السودان تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست، وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.