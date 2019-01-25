إغلاق مصنع يزور علامات تجارية لمنتجات الملح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية الدلم اليوم مصنعا لتعبئة الملح غير مرخص، وأيضا غير مطابق للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة رقابية مفاجئة نفذها مفتشو إدارة صحة البيئة في البلدية.

وأشارت البلدية إلى أنه جرى ضبط مخالفات عدة بالمصنع، منها تعبئة وتغليف وتزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفة، وعدم وجود شهادات صحية للعمالة بالمصنع، وتدني ‏مستوى النظافة العامة بالموقع، حيث جرى التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، وتحويل العمالة المخالفة بالمصنع للجهات الأمنية المختصة.

‏ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، عبر الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.