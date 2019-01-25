جائزة التفوق القانوني تكشف عن جيل واعد من المحاميات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل 12 طالبا وطالبة على جائزة التفوق القانوني التي أطلقتها الهيئة السعودية للمحامين أخيرا للطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العدلية "الشريعة، والحقوق، والقانون، والأنظمة"، من بين 93 متقدما ومتقدمة، بعد إجراء التدقيق والفحص حسب معايير المفاضلة التي اعتمدتها أكاديمية هيئة المحامين.

وأكد الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الجائزة كشفت عن جيل واعد من المحاميات، حيث شاركت 55 طالبة، مقابل 37 طالبا وانعكس ذلك على تصدرهن لفئات الجائزة، حيث شغلن ثلثي مراكزها.

ولفت إلى أن تفوق الطالبات ينبغي أن ينعكس على مشاركتهن في التنمية، ورفع كفاءات سوق العمل، وذلك من إحدى المبادرات التي تعمل الهيئة على تحقيقها التي تتماشى مع مبادرات رؤية 2030، لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، موضحا أن بيانات الجائزة أظهرت تصدر جامعات القصيم والملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بفائزين، ناقلا تهنئة الهيئة إلى المتفوقين، ومتمنيا لهم المزيد من التفوق والتقدم في خدمة المجتمع.

وأوضح أن نتائج المسابقة عن الفئة بارعة شملت رغد العبيد من جامعة القصيم، فيما شملت فئة المتميزة عائشة الحميدي من جامعة الملك فيصل، سعد العبد المحسن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بينما تضمنت نتائج فئة المتفوقة رحاب العتيبي من جامعة شقراء، رينا العمر من جامعة القصيم، هلا السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، غيداء المحيسن من جامعة الملك سعود، خالد أبو ناصر من جامعة الملك خالد، نسيم بن شيهون من جامعة دار الحكمة، نايفة بن سقيان من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بيان الزهراني من جامعة الملك سعود، عبدالله اللهو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصلت جامعة القصيم على أفضل درجة في اختبار القدرات الجامعيين بدرجة 94، تليها جامعة الملك خالد بدرجة91، وفي المركز الثالث جاءت جامعة الملك فيصل بدرجة 90.