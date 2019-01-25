، شاهد.. حملات مفاجئة بالعاصمة تضبط 137 مخالفة توطين وتنذر 61 منشأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 736 زيارة نفذها فرع العمل مع الجهات الشريكة حولت المخالفين للاختصاص

نفذ مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة شملت 736 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، أسفرت عن تحرير 137 مخالفة، وإنذار 61 منشأة، وضبط 27 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هذا وقد تمثلت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، في مخالفة الفقرة الـ20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين.

من جهة أخرى، اجتمع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ حيث تم الاتفاق على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين الشاملة لقطاع السياحة.

وذكر أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ودعا "المطوع" المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم (19911) أو عبر استخدام تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، مؤكداً أن مفتشي مكتب العمل سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فوراً لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.