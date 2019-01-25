محمد بن مسعود - الدمام - قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة. ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً. "الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25 قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة. ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً. 25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 04:46 PM قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة. ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً. ، "الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة ،

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