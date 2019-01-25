محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر لقسم التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني. وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م. وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج. وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر. وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي. "أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25 بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني. وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م. وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج. وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر. وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي. 25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 04:11 PM خلال مؤتمر لقسم التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي خلال مؤتمر لقسم التدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بدأ قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان برامجه التدريبية لعام 2019 بالشراكة مع قسم الباطنة إطلاق مؤتمر الجديد في الطب الباطني. وأقيم المؤتمر بقاعة المناسبات الكبرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23-24 يناير 2019م. وناقش "23" طبيباً الجديد في الطب الباطني من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث جديدة تتحدث حول الأمراض وطرق التعامل معها ووسائل العلاج. وشهد المؤتمر حضور 150 مشاركًا من الكادر الطبي والتمريضي من "صحة جازان"، باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبواقع ١٣ ساعة تعليم طبي مستمر. وقال مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى جبريل مهاجر: خطة التدريب التي تستهدف العاملين تتضمن تنظيم 20 مؤتمراً في عدة تخصصات صحية وفنية وإدارية إلى جانب تطوير مهارات الممارس الصحي لتحقيق الأهداف والمتطلبات الوزراية في رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي. ، "أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء جازان" يناقشون الجديد في علاج الأمراض الباطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.