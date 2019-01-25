في أعقاب مظاهرات السودان السعودية تُرسل وفداً وزارياً للقاء الرئيس عمر البشير

أرسلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، وفداً وزارياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الرئيس السوداني عمر البشير، استقبل الوفد السعودي الذي ضم كلاً من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، في بيت الضيافة

وبدوره قال وزير التجارة والاستثمار، أن "زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري".

وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد، قائلا "إن خادم الحرمين الشريفين — أيده الله — أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها". وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وأشار إلى أن المملكة "لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن السعودية "قدمت أكثر من 23 مليار قروضا لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن ذلك "جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين".

وتشهد السودان مظاهرات احتجاجية منذ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز.