إنفوجراف.. لجنة تسجيل أخطاء الملكية تنهي 485 شكوى وتستقبل 700 طلب

نشرت وزارة العدل "إنفوجراف"، يوضح أنّ لجنة تسجيل أخطاء الملكية استقبلت 700 طلب لتحديث صكوك، وأنهت 485 شكوى.

وحسب "إنفوجراف"، الذي نشرته الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة؛ تتمثل أبرز الشكاوى في «فقدان معاملة، إجراء خاطئ أو تأخير، امتناع عن إجراء وتضرّر بإيقاف مخطط».

وهذه اللجنة مشتركة بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وتستقبل الشكاوى والاعتراضات على كتابات العدل والبلديات، وتسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.

وتفيد هذه اللجنة في تحفيز الأعمال في القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر الرابط التالي: https://www.mulkia.gov.sa، وهو موقع إلكتروني مشترك بين الوزارتين، يتضمّن أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى، الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية، والثانية، متابعة الشكوى.

وتشمل خطوات تقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيًّا، ست خطوات؛ تضم: «التحقق من رقم العقار، بيانات مقدم الشكوى، جهة وتفاصيل الشكوى، المرفقات، والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى».

وتتكون اللجنة، التي يرأسها الشيخ أيمن ناصر العباد، من أعضاء من العدل والشؤون البلدية والقروية، وترتبط مباشرة بوزير العدل، وتشمل مهامها استقبال الطلبات الإلكترونية المقدمة من المستثمرين، وتتضمن اعتراضًا على معاملات كتابة العدل أو البلدية.