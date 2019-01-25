الخبير الجهني: حالة مطرية قوية على عدة مناطق

أوضح الخبير المناخي، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، زياد الجهني، قدوم حالة ممطرة؛ تبدأ غدًا السبت، على أن تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الجهني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن قوة الحالة المطرية تتركز على مناطق: تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وتابع: كما أنها تشمل أجزاء من مناطق: حائل والقصيم ومكة المكرمة، وكذلك شمال الرياض والشرقية.

وأشار الخبير المناخي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، مع نشاط الرياح الرطبة بشكل مستمر، يعطي انطباعًا بقوة الحالة الممطرة المقبلة، وحضور الزخم الرطوبي اللازم لبناء سحب سيلية غزيرة المطر.

وأضاف أن بعض النماذج المناخية تتوقع غزارة عالية للأمطار على النصف الشمالي للمملكة، وبشكل عام الحالة الجوية لا تخلو من السحب السيلية الغزيرة على مناطق تبوك والمدينة والجوف والحدود الشمالية.