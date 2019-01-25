بالفيديو.. فتاة سعودية تقتحم مجال السباكة والبناء

اقتحمت فتاة سعودية مجالًا عمليًّا كان مقتصرًا على الرجال؛ بسبب صعوبته وطبيعته الوعرة المرتبطة بتجهيزات المباني، حيث تخصصت في بيع أدوات السباكة والبناء ومستلزماتها.

وقالت رحمة شباط، في تقرير مصور ببرنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية، إنها لم تكن تعرف في البداية أي شيء عن مجال البناء ومستلزماتها وأعمال السباكة، وبدأت تلك المعرفة أثناء وجودها في دبي بالإمارات؛ حيث شاهدت الخلاطات وبقى المستلزمات في أحد المعارض، وحينها قالت لنفسها: «إنها ستنفذ مثل هذا المشروع بالدمام، وقررت خوض هذا المجال».

وتابعت رحمة، قائلة: «إن بعض المتعاملين رفض الشراء منها في البداية، لكن بعد فترة أشادوا بتجربتها الفريدة، وإن البحث عن الرزق الحلال هو شيء ثمين، مشيرة إلى أن بداية المشروع كانت صعبة بالنسبة لها، لكن حاليًّا تعدها تجربة ممتعة».

وأوضحت أنها وظفت في البداية رجالًا في المشروع، وكانت تديره عن بعد، وبعد فترة قامت بتعيين فتيات، مضيفة أنها عانت العثور على فتيات يقبلن العمل في المعرض، وأنهن يقمن حاليًّا بفرز البضاعة وإرجاع التالف منها للمصنع أو المورد، مشيرة إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين إدارة مشروعها عن بعد والآن، خاصة بالنسبة للربح.

وحول رسالتها للمرأة، قالت رحمة: «إنه ليس لدى المرأة حجة أو عذر لعدم العمل الآن، والبحث عن الرزق الحلال، خاصة أن السعودية توفر الدعم اللازم لمثل هذه المشروعات، وأنها يجب أن تعتمد على نفسها فقط في تنفيذ أي مشروع خاص».