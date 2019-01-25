السعودية اليوم / تدريب عملي حر للأطفال على الفنون التشيكيلة في ملتقى "أسرار" للتصوير

بريدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقدم الرسامون من جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المشاركون في ملتقى "أسرار" للتصوير والمقام حالياً في مركز النخلة ببريدة، الذي تنظمه مجموعة "هادف" للشباب, بالتعاون مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، تدريبًا عمليًا للأطفال على الرسم الحر، بالإضافة إلى العديد من أشكال الرسومات والفنون.وأمام أنظار زوار الملتقى، رسم 32 رسامًا لوحاتهم الإبداعية بمختلف الفنون التشكيلية، حتى يقدموا تجربة عملية للمراحل التي تمر بها لوحات الفن التشكيلي من بدايتها وحت اكتمالها، بما يمثل تدريبًا عمليًا لهواة الرسم وخاصة الأطفال.وأوضحت المشرفة على جناح الرسم في ملتقى "أسرار" الفنانة التشكيلة هيفاء العريني أن الجناح يشهد مشاركة ٢٦ فنانة و٦ فنانين، حيث يقدمون أنواعًا مختلفة من الفنون التشكيلية للزوار منها وحدة التطريز، وفن الديكوباج، والألوان والإكريليك، وأيضا الرسم الزيتي والرصاص.وأضافت أن تدريب الأطفال يُعد خطوة مهمة، وبإذن الله ستكون الخطط الجديدة القادمة تستهدف مختلف الأعمار، حيث حرصنا على الرسم العملي المباشر لتعريف الأطفال بالفنون التشكيلية، مبينة أن الرسمات الموجودة بالملتقى مختلفة منها تجريدية ومنها واقعية، بهدف استمتاع الحضور بالفنون المقدمة لهم.يذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالقصيم قدمت مشاركات نوعية مميزة في عدد من المشاركات بالمنطقة، حيث تأتي ضمن برامج الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي من شأنها تعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوار بواقع الفن التشكيلي بالمنطقة.// انتهى //16:31ت م0079