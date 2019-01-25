السعودية اليوم / "براءة الأطفال" تستحوذ على لقطات مصوري ملتقى "أسرار" ببريدة



بريدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أبدى المصورون والمصورات المشاركون في ملتقى "أسرار" للتصوير، الذي تنظمه مجموعة "هادف" للشباب بالتعاون مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، والمقام حالياً بمركز النخلة ببريدة، اهتماما كبيرًا بتوثيق أجمل لحظات الطفولة، حيث استحوذت براءة الأطفال على النسبة الأكبر من الصور.

وبين المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم أن براءة الطفل تفوقت على غيرها من الموضوعات في جذب انتباه المصورين من الجنسين، مفيداً أن الملتقى خصص جناحاً لاستوديوهات التصوير .

وأشار السالم إلى أن الملتقى يضم 44 معرضاً وركناً لمختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، تعرض من خلالها أبرز الجهود والفعاليات التي تنفذها أو تسهم فيها .

// انتهى //

16:09ت م

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بريدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأبدى المصورون والمصورات المشاركون في ملتقى "أسرار" للتصوير، الذي تنظمه مجموعة "هادف" للشباب بالتعاون مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، والمقام حالياً بمركز النخلة ببريدة، اهتماما كبيرًا بتوثيق أجمل لحظات الطفولة، حيث استحوذت براءة الأطفال على النسبة الأكبر من الصور.وبين المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم أن براءة الطفل تفوقت على غيرها من الموضوعات في جذب انتباه المصورين من الجنسين، مفيداً أن الملتقى خصص جناحاً لاستوديوهات التصوير .وأشار السالم إلى أن الملتقى يضم 44 معرضاً وركناً لمختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، تعرض من خلالها أبرز الجهود والفعاليات التي تنفذها أو تسهم فيها .// انتهى //16:09ت م0072

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