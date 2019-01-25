السعودية اليوم / مقتل اثنين من جنود حفظ السلام الدوليين في انفجار لغم بوسط مالي



باماكو 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها اليوم، في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد.

وقال البيان إن "آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح الجمعة حوالى الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي ".

وأضافت البعثة أن "اثنين من جنود حفظ السلام قتلا" وجرح عدد آخر من الجنود، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم.

// انتهى //

15:59ت م

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باماكو 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها اليوم، في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد.وقال البيان إن "آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح الجمعة حوالى الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي ".وأضافت البعثة أن "اثنين من جنود حفظ السلام قتلا" وجرح عدد آخر من الجنود، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم.// انتهى //15:59ت م0071

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