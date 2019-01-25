السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يرفع الشكر لأمير المنطقة بمناسبة اعتماد استكمال طريقيّ العقيق القرى والعقيق بلجرشي

الباحة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين, الشكره لصاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات الجامعة، وذلك بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ "العقيق القرى- العقيق بلجرشي" بقيمة إجمالية تقدر بنصف مليار ريال.وقال معاليه : إنّ هذا البشارة الكريمة تأتي في سياق اهتمام وحرص سموه الكريم بكلّ ما يخدم أهالي منطقة الباحة؛ وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لما فيه مصلحة المواطنين، واستكمالاً لما تشهده المنطقة، ومحافظاتها من تطوّر نوعيّ على كافّة المستويات، وتماشيًا مع اعتماد العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم أبناء وأهالي الباحة في مختلف المجالات التنمويّة.وأكد الدكتور الحسين أنّ مثل هذه المشروعات النوعيّة التي يرعاها ويدعمها سمو أمير المنطقة تعدّ أداة داعمة لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها؛ وذلك بتمكينها من تحقيق رسالتها وأهدافها؛ التعليميّة، والأكاديميّة، والبحثيّة، والمجتمعيّة، فضلاً عن دعم المشروعات الاستثماريّة التي تسعى الجامعة لتحقيقها وفق رؤية اقتصاديّة تهدف إلى تنمية منطقة الباحة.وفي ختام تصريحه, ثمّن معالي مدير جامعة الباحة ما يقدّمه سمو أمير المنطقة من دعمٍ ومتابعة لكلّ المشروعات الحيويّة في المنطقة عامّة، وجامعة الباحة خاصّة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن، والأمان، والرّخاء.// انتهى //15:47ت م0070