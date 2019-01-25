السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة



حجة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

// انتهى //

15:43ت م

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حجة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.// انتهى //15:43ت م0069

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