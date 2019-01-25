السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف



الجوف 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 850 سلة غذائية تزن 62 طنًا و900 كيلو غرام في مناطق المظافرة والمتن والملتقى والمحير التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5100 فرد، ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

// انتهى //

15:40ت م

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الجوف 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 850 سلة غذائية تزن 62 طنًا و900 كيلو غرام في مناطق المظافرة والمتن والملتقى والمحير التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5100 فرد، ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.// انتهى //15:40ت م0067

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