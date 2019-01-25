السعودية اليوم / هيئة المحامين السعوديين تعلن نتائج جائزة التفوق العلمي القانوني للعام 2018م



مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

حصل (12) طالبًا وطالبةً على جائزة التفوق القانوني التي أطلَقَتْها الهيئة

وأكَّد الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أنَّ جائزة التفوق القانوني كشفتْ عن جيلٍ واعدٍ من المحاميات, حيث كان مجموع المشاركات مِن الطالبات في جائزة التفوق: (55) مشاركة، مقابل (37) مشاركًا من الطلاب, وقد انعكس ذلك على تصدرهنَّ لفئات الجائزة؛ حيث شَغَلْنَ ثُلُثَيْ مراكزها.

ولفت الانتباه إلى أن تفوُّق الطالبات ينبغي أن ينعكس على مشاركتهنَّ في التنمية، ورَفْع كفاءات سوق العمل، وذلك من إحدى المبادرات التي تعمل الهيئة على تحقيقها التي تتماشى مع مبادرات رؤية 2030؛ لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (30%.)، موضحًا أن بيانات الجائزة أظهرتْ تصدُّر جامعة القصيم وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفائزينِ، ناقلًا تهنئة الهيئة السعودية للمحامين إلى جميع المتفوقين، ومتمنيًا لهم المزيد من التفوق والتقدم في خدمة المجتمع.

وأوضح الهبوب أن نتائج المسابقة عن فئة "البارعة" شملتْ : رغد محمد العبيد من جامعة القصيم، تخصص : "أنظمة". فيما شملت نتائج فئة "المتميزة" كلًّا من : عائشة عبد الله الحميدي مِن جامعة الملك فيصل، تخصص: "قانون"، وسعد سامي العبد المحسن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص: "شريعة". بينما تضمنتْ نتائج فئة "المتفوقة": رحاب حمود محمد العتيبي مِن جامعة شقراء، تخصص: "قانون"، ورينا أحمد العمر من جامعة القصيم، تخصص: "أنظمة"، وهلا عبيد الله السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص: "قانون"، وغيداء سعود المحيسن من جامعة الملك سعود، تخصص: "حقوق"، وخالد ناصر أبو ناصر من جامعة الملك خالد، تخصص: "قانون"، ونسيم حسين بن شيهون من جامعة دار الحكمة، تخصص: "قانون"، ونايفة غالب بن سقيان من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تخصص: "أنظمة"، وبيان سعيد الزهراني من جامعة الملك سعود، تخصص: "حقوق"، وعبد الله بن عامر اللهو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص: "أنظمة".

وحصلتْ جامعة القصيم على أفضل درجة في اختبار القدرات الجامعيين بدرجة: (94)، يليها جامعة الملك خالد بدرجة: (91)، وفي المركز الثالث جاءت جامعة الملك فيصل بدرجة: (90).

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15:39ت م

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مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسحصل (12) طالبًا وطالبةً على جائزة التفوق القانوني التي أطلَقَتْها الهيئة السعودية للمحامين مؤخرًا للطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العدلية "الشريعة، والحقوق، والقانون، والأنظمة"، من بين (93) متقدمًا ومتقدمة، بعد إجراء التدقيق والفحص حسب معايير المفاضلة التي اعتمدتها أكاديمية هيئة المحامين، والمتمثلة في احتساب درجة المعدل الأكاديمي للطالب بنسبة 40%، ونتائج اختبارات الأكاديمية التحريرية والمقابلة الشخصية بنسبة 15%، مقابل نسبة 35% لاختبار قدرات الجامعيين " قياس"، حيث شملت الفئة البارعة الحاصلين على نسبة أعلى من 90% معايير الجائزة، أما الفئة المتميزة فتشمل الحاصلين على نسبة ما بين 88% إلى 90% ، أما الفئة المتفوقة فشملت الحاصلين على نسبة ما بين 85% إلى 88%.وأكَّد الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أنَّ جائزة التفوق القانوني كشفتْ عن جيلٍ واعدٍ من المحاميات, حيث كان مجموع المشاركات مِن الطالبات في جائزة التفوق: (55) مشاركة، مقابل (37) مشاركًا من الطلاب, وقد انعكس ذلك على تصدرهنَّ لفئات الجائزة؛ حيث شَغَلْنَ ثُلُثَيْ مراكزها.ولفت الانتباه إلى أن تفوُّق الطالبات ينبغي أن ينعكس على مشاركتهنَّ في التنمية، ورَفْع كفاءات سوق العمل، وذلك من إحدى المبادرات التي تعمل الهيئة على تحقيقها التي تتماشى مع مبادرات رؤية 2030؛ لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (30%.)، موضحًا أن بيانات الجائزة أظهرتْ تصدُّر جامعة القصيم وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفائزينِ، ناقلًا تهنئة الهيئة السعودية للمحامين إلى جميع المتفوقين، ومتمنيًا لهم المزيد من التفوق والتقدم في خدمة المجتمع.وأوضح الهبوب أن نتائج المسابقة عن فئة "البارعة" شملتْ : رغد محمد العبيد من جامعة القصيم، تخصص : "أنظمة". فيما شملت نتائج فئة "المتميزة" كلًّا من : عائشة عبد الله الحميدي مِن جامعة الملك فيصل، تخصص: "قانون"، وسعد سامي العبد المحسن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص: "شريعة". بينما تضمنتْ نتائج فئة "المتفوقة": رحاب حمود محمد العتيبي مِن جامعة شقراء، تخصص: "قانون"، ورينا أحمد العمر من جامعة القصيم، تخصص: "أنظمة"، وهلا عبيد الله السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص: "قانون"، وغيداء سعود المحيسن من جامعة الملك سعود، تخصص: "حقوق"، وخالد ناصر أبو ناصر من جامعة الملك خالد، تخصص: "قانون"، ونسيم حسين بن شيهون من جامعة دار الحكمة، تخصص: "قانون"، ونايفة غالب بن سقيان من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تخصص: "أنظمة"، وبيان سعيد الزهراني من جامعة الملك سعود، تخصص: "حقوق"، وعبد الله بن عامر اللهو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص: "أنظمة".وحصلتْ جامعة القصيم على أفضل درجة في اختبار القدرات الجامعيين بدرجة: (94)، يليها جامعة الملك خالد بدرجة: (91)، وفي المركز الثالث جاءت جامعة الملك فيصل بدرجة: (90).// انتهى //15:39ت م0066

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة المحامين السعوديين تعلن نتائج جائزة التفوق العلمي القانوني للعام 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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