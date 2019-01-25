السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعدات متنوعة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية



البقاع 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طنًا و 698 كيلو غرام و 2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.

// انتهى //

15:36ت م

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البقاع 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسواصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طنًا و 698 كيلو غرام و 2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.// انتهى //15:36ت م0065

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