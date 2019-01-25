السعودية اليوم / اللجنة الفورية بمدني تبوك تستعد للحالة الجوية المرتقبة على المنطقة



تبوك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم, اجتماعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار السيول والأمطار، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد المهندس محمد بن أحمد الشهراني ، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، بمقر الدفاع المدني بتبوك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للتغيرات المناخية القادمة والمتوقعة على المنطقة، واتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لدرء مخاطر هطول الأمطار والسيول المنقولة.

وأكد العميد محمد بن أحمد الشهراني خلال الاجتماع حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة, على أهمية استعداد جميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية لما قد يحدث من تغيرات مناخية تستدعي التدخل ومباشرة الحالات الناتجة عن تلك الأجواء.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين في منطقة تبوك في ظل المتغيرات الجوية بأخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الامطار والابتعاد عن الأودية والمجازفة بعبورها والمناطق المنخفضة، ومتابعة إرشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

15:36ت م

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تبوك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسعقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم, اجتماعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار السيول والأمطار، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد المهندس محمد بن أحمد الشهراني ، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، بمقر الدفاع المدني بتبوك.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للتغيرات المناخية القادمة والمتوقعة على المنطقة، واتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لدرء مخاطر هطول الأمطار والسيول المنقولة.وأكد العميد محمد بن أحمد الشهراني خلال الاجتماع حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة, على أهمية استعداد جميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية لما قد يحدث من تغيرات مناخية تستدعي التدخل ومباشرة الحالات الناتجة عن تلك الأجواء.وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين في منطقة تبوك في ظل المتغيرات الجوية بأخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الامطار والابتعاد عن الأودية والمجازفة بعبورها والمناطق المنخفضة، ومتابعة إرشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:36ت م0064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.