السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الأونروا في لبنان يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيم عين الحلوة



بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تفقد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو" كلاوديو كردوني العديد من الأحياء السكنية التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

واطلع كردوني من أهالي المخيم وممثلين لجان الأحياء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة التي يواجهونها في المرحلة الراهنة على أكثر من صعيد ، داعيًا الأهالي للعودة إلى منازلهم التي تم ترميمها بعد الاشتباكات الأخيرة داخل المخيم بفضل الهبات والمساعدات المقدمة للأونروا.

وكان مدير العام الأونروا التقى ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية داخل المخيم واستعرض معهم التحديات المالية والسياسية التي تواجه الأونروا حاليًا والمرتقبة هذا العام.

وقدم كوردوني خلال اللقاء شرحًا مفصّلًا حول الخطوات التي تقوم بها الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها رغم التحديات المالية والالتزام بتحسين عملية التواصل مع المجتمع المحلي عبر تكثيف اللقاءات المتخصصة حول مواضيع محددة لا سيما الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

// انتهى //

15:30ت م

0063



بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستفقد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو" كلاوديو كردوني العديد من الأحياء السكنية التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.واطلع كردوني من أهالي المخيم وممثلين لجان الأحياء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة التي يواجهونها في المرحلة الراهنة على أكثر من صعيد ، داعيًا الأهالي للعودة إلى منازلهم التي تم ترميمها بعد الاشتباكات الأخيرة داخل المخيم بفضل الهبات والمساعدات المقدمة للأونروا.وكان مدير العام الأونروا التقى ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية داخل المخيم واستعرض معهم التحديات المالية والسياسية التي تواجه الأونروا حاليًا والمرتقبة هذا العام.وقدم كوردوني خلال اللقاء شرحًا مفصّلًا حول الخطوات التي تقوم بها الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها رغم التحديات المالية والالتزام بتحسين عملية التواصل مع المجتمع المحلي عبر تكثيف اللقاءات المتخصصة حول مواضيع محددة لا سيما الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.// انتهى //15:30ت م0063

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الأونروا في لبنان يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.