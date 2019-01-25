السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 8,000 سلة غذائية بمحافظة حضرموت



حضرموت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8,000 سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فرد، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام الديس الشرقية ماهر عبدالرحيم باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

// انتهى //

15:30ت م

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حضرموت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8,000 سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فرد، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام الديس الشرقية ماهر عبدالرحيم باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.// انتهى //15:30ت م0062

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