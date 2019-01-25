السعودية اليوم / توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس وعدد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال تمكين المرأة



تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

وقعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، عددًا من اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات والجامعات الدولية في المجال الثقافي والبحثي وتكنولوجيات الاتصال وتمكين المرأة ، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 22 للمنتدى الاقتصادي للمرأة المنعقد في إطار تظاهرة " تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019 " .

وأكد المشاركون في المنتدى الذي استمر يومين تحت شعار "تجارب تونس في الاستثمار في المرأة" ، أهمية التمويل وتعزيز القدرات والنفاذ إلى الأسواق كعناصر جوهريّة وضروريّة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشددين على أهمية تدعيم الحوار وإرساء علاقات تبادل بين النساء في جميع المجالات ووضع أسس شبكات نسائيّة حول العالم من أجل خلق فرص استثمار وتدعيم تأثير المرأة في المجتمعات.

يذكر أن هذه التظاهرة، ستختتم بتنظيم ندوة دولية خلال شهر فبراير القادم بجامعة السربون في باريس حول " المرأة العربية داعمة للأمن والسلم والاستقرار والتنمية ".

// انتهى //

15:28ت م

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تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسوقعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، عددًا من اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات والجامعات الدولية في المجال الثقافي والبحثي وتكنولوجيات الاتصال وتمكين المرأة ، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 22 للمنتدى الاقتصادي للمرأة المنعقد في إطار تظاهرة " تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019 " .وأكد المشاركون في المنتدى الذي استمر يومين تحت شعار "تجارب تونس في الاستثمار في المرأة" ، أهمية التمويل وتعزيز القدرات والنفاذ إلى الأسواق كعناصر جوهريّة وضروريّة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشددين على أهمية تدعيم الحوار وإرساء علاقات تبادل بين النساء في جميع المجالات ووضع أسس شبكات نسائيّة حول العالم من أجل خلق فرص استثمار وتدعيم تأثير المرأة في المجتمعات.يذكر أن هذه التظاهرة، ستختتم بتنظيم ندوة دولية خلال شهر فبراير القادم بجامعة السربون في باريس حول " المرأة العربية داعمة للأمن والسلم والاستقرار والتنمية ".// انتهى //15:28ت م0061

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