شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن مركز "أسر" للأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مركزاً للأسر المنتجة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة.

ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة, حضره صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومديرو الجهات ذات العلاقة، استعرض سموه الإنجازات التي حققها مشروع "أسر" الذي تشرف عليه أمارة المنطقة وتشارك في تنفيذه إدارات التعليم بالمنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تمكين الأسر المنتجة من الاستثمار في المقاصف المدرسية.

وبحسب العرض فقد شارك في مشروع أسر خلال العام (1438 - 1439هـ) قرابة 305 أسرة منتجة ، منها 82 في جدة ، و 77 في مكة المكرمة ، و 50 أسرة في الطائف ، و 7 أسر في رابغ ، و 53 في الجموم ، إضافة لـ 21 أسرة في الليث و 7 في أضم و 7 في القنفذة ، كما أسهم المشروع في توظيف 45 سيدة معاونة ومساعدة للأسر المنتجة.

وبالتزامن مع إطلاق المركز وفي أولى الخطوات التنفيذية، شهد الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية ومركز الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة، حيث وقع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح ممثلاً عن الإمارة، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد ممثلاً عن مركز الأسر المنتجة.