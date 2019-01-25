شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع شهيد الواجب الرقيب " عسيري " بمحايل والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة
عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ,داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .
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