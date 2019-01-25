شكرا لقرائتكم فيديو.. زوجان كرواتيان يزوران العلا لقضاء شهر العسل : ما رأيناه مذهل جدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بإعجاب ممزوج بالدهشة والحماس، عبر الزوجان الكرواتيان داڤور وأنجيلا، عن سعادتهما بزيارة المملكة للمرة الأولى ضمن رحلة شهر العسل .

ووصف الزوجان مشاعرهما تجاه زيارتهما الأولى للمملكة ضمن جولتهما العالمية لقضاء شهر العسل، ومرورهما بمحافظة العلا للتعرف عليها والاستمتاع بفعاليات شتاء طنطورة.

وقال الزوج إنه مصور وكاتب، مشيرا إلى أن الرحلة بدأت قبل أسابيع من فرنسا ثم سلطنة عمان، وصولا إلى المملكة.

أما الزوجة فقالت: حتى الأمس كنت أظن أن هذا حلم في إشارة إلى ما شاهدته من معالم في محافظة العلا.

وأضافت : كنت أسال زوجي هل هذا حقيقي؟ هل ما نشاهده حقيقي؟

وتابع الزوجان : ما رأيناه حتى الآن مذهل جدا.

يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في محافظة العلا مستمر حتى 9 فبراير 2019، ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور, كما ينظّم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع حفلات فنية متنوعة.

وسيشهد شتاء طنطورة الليلة فعالية فنية مميزة حين تشدو أم كلثوم بتقنية الهولوغرام التي تستخدم للمرّة الأولى في العالم العربي والمرة الثانية على مستوى العالم.

حفل طنطورة المميز سيشهد كيف ينتقل صوت أم كلثوم برشاقة بين ألحان زكريا أحمد ذات التطريب الكلاسيكي، إلى ألحان رياض السنباطي ذات الطابع التأملي والتعبيري، مرورًا بألحان عبد الوهاب المتميزة بالحداثة، وألحان محمد الموجي الأنيقة، وحتى ألحان بليغ حمدي بطابعها السهل الممتنع.



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