شكرا لقرائتكم 100 ألف لتر زيت و 15 طنا من الزيتون في مهرجان الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعرض المهرجان الدولي لزيتون الجوف الـ 12 المقام حالياً بمدينة سكاكا تحت شعار “زيتوننا ثروة”، 100 ألف لتر من زيت الزيتون و 15 ألف كيلو من زيتون المائدة, مشكلة بذلك أكبر سوق خليجي للزيتون, إذ يحتضن 60 مزارعًا من المنطقة إلى جانب شركات كبرى متخصصة في إنتاج زيت زيتون الجوف, بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى.

وبيّن رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس درويش بن علي الغامدي أن زيتون الجوف ومشتقاته محل ثقة المستهلك ويخضع لحملة مجاز قبل دخوله للمعرض , وهي حملة اختبار يجريها مختبر أمانة منطقة الجوف قبل انطلاقة المهرجان تخضع المنتجات المشاركة لـ 7 فحوص قبل وضع ملصق مجاز عليها , وهي اختبار التزنخ والحموضة والغش التجاري والرطوبة وخلط الزيت , والتذوق , والمواد الكيمائية , ولا تقتصر المعروضات على زيت الزيتون والزيتون المخلل بالمعرض, ولفت إلى أنه للمرة الأولى يشارك مختبر متنقل يتواجد بأرض المهرجان.

من جانبه, أوضح رئيس لجنة التقييم فهد الضويحي أنه ما زال المختبر يستقبل إنتاج المزارعين لفحصه وعرضه بالمهرجان , لافتًا الانتباه إلى وجود كميات كبيرة بالمختبر يجري فحصها, مشيرًا إلى أن التنافس قاد مزارعي الزيتون بالجوف المشاركين في النسخة العاشرة بالمهرجان هذا العام إلى تقديم المنتج للمستهلكين لابتكار أساليب عدة في تعليب المنتج وتقديمه بعلب فاخرة للإهداء وأخرى للاقتناء.

ويشهد معرض الزيتون في المهرجان عدة أجنحة مميزة للمزارعين قاموا على تزيينها بالشجرة المباركة والورود إضافة إلى ابتكار قناني زجاج ممزوجة بقطع من القماش لتمثل هدايا لزيت الزيتون, حيث يحرص الزوار على اقتنائها لتقديمها كهدايا، فيما تشهد أجنحة المزارعين تقديم الضيافة ممثلة بالقهوة العربية وتمر حلوة الجوف.

ويعرض المزارعون في المهرجان منتجات عدة مشتقة من زيت الزيتون منها كريمات للجسم وشامبو وصابون من إنتاج المزارعين سعيًا للتنويع بمشتقات زيت الزيتون ، فيما يروي ماطل الجريد أحد المشاركين في المهرجان عدة أعوام أنه من الواجب على المزارع تطوير المنتجات والتي يكون زيت الزيتون أو ثمر الزيتون مكونًا رئيسًا في إنتاجها, فيما تتراوح أسعار زيت الزيتون المعروضة في المهرجان من 80 إلى 700 ريال بكل الأحجام من 2 إلى 16 لترًا وبطرق تعبئة مختلفة, كما يبرز في المعرض شامبو زيت زيتون الجوف الذي تصنعه إحدى الشركات الزراعية بالجوف, بينما يُباع ورق الزيتون المصرح من قِبل هيئة الغذاء والدواء لاستخدامات علاجية, ويباع صابون زيت الزيتون , كما تباع بالمعرض مسابح صنعت من نواة الزيتون.

بدورهم, بيّن المزارعون أنه مع انطلاقة المهرجان يشهد إقبال كثيف, وهناك تنوع من المشترين من زوار المهرجان, حيث رصد زوار حضروا من مختلف مناطق المملكة, ومن دولة الكويت والإمارات, فيما يُعد معرض الزيتون كهدف رئيس للمهرجان.



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