خطيب المسجد النبوي: بشارات متتابعة لأهل الإسلام أعظمها لمن حقق التوحيد

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جدة - خالد شويل - أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم أن دين الإسلام دين الفطرة يدعو إلى حُسن المعتقد وجمال الأخلاق ومحامد الصفات , يراعي مشاعر الإنسان ويفرحه في حاله ويحثُّه على التفاؤل بمآله , وبشارة الخلق بما يسرهم عبادة لله وقربا له , قال تعالى (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) , وقد وصف الله نفسه بذلك فقال : ( ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ) , ولعظم منزلة البشارة في النفوس تأتي الملائكة بها قال تعالى : (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ) .

وأضاف فضيلته: ومن مقاصد إرسال الرسل البشارة لعباد الله المؤمنين قال سبحانه : (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البشارة لأصحابه , جاءه مال من البحرين فقال لهم

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