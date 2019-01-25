شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق في تشليح السيارات بمعارض الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سيطرت فرق الدفاع المدني في الطائف على حريق اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض .

وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض دون أي إصابات ولله الحمد.



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