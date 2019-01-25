شكرا لقرائتكم أمسية ثقافية وعروض فنية في صدر الكرامة بمحايل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظم مركز تية التابع لمحافظة محايل عسير، أمس أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي صدر الكرامة ، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبدة، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل .

وأكد رئيس مركز تية عثمان بن عمر آل جراد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأهالي أن أهمية محافظة محايل وما تتميز به كونها تحتضن مهرجانا ثقافياً اجتماعيا اقتصادياً يمتد عطاؤه لأكثر من ثلاثة أشهر ويشهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياج متابعات الخليج 365 والمقيم ، منوها بالحرص والمتابعة والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لخدمة الإنسان والمكان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأن ينصر الجنود المرابطين على الثغور .

وتخلل الأمسية عرض مرئي عن النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في العصر الزاهر، ثم ألقيت عدة قصائد نبطية ومن الفصحى، ثم شاهد الحضور عروضا مرئية بعنوان “نحن السعودية” ، و”دخن تية” ، و”الإنسان والمكان”و ” نبات السماء ” ، ومسرحية بعنوان “السوشال ميديا” كما سلمت الجوائز للحضور .

واختتمت الأمسية الثقافية بأوبريت فني بعنوان ” أنا من دخن تية” شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية .



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