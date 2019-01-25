الان تتابع الفلبين: نتائج الاستفتاء في مورو تؤيد الحكم الذاتي للمسلمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أظهرت نتائج الاستفتاء في الفلبين، تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين في جنوب البلاد، حسب ما نشرته “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة.

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