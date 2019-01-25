الان تتابع بالصور.. اندلاع حريق في تشليح سيارات بمنطقة المعارض بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات اندلع حريق، اليوم، في تشليح سيارات بمنطقة المعارض، بالطائف، وتدخلت قوات الدفاع المدني، وسيطرت على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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