الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل وبوابة أبشر الالكترونية

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة أمر يهم كل مواطن سعودي، حيث أن هناك العديد من البلاغات التي تقدم يومياً من خلال الكفيل لوزارة العمل للتبليغ عن هروب عامل منه ويقوم هذا الكفيل بالإبلاغ عن طريق رقم اقامة هذا العامل او من خلال جواز السفر، لذا فقد قامت وزارة العمل بتوفير العديد من الخدمات عن طريق موقعها الإلكتروني على صفحات الانترنت، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة واليوم سوف نقدم لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة .

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة

حيث يستطيع الشخص الوافد من البحث من خلال هذا الموقع ومعرفة ما اذا كان هذا الكفيل قد قام بالابلاغ عنه ام لا، ويتم الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة عن طريق الدخول الى موقع وزارة العمل، ثم الضغط علي خيار الاستعلام عن بلاغ هروب، ثم يتم إدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة عبر بوابة أبشر

وقد قامت وزارة الداخلية مؤخرا بتقديم خدمة أبشر الالكترونية والتي جاءت بعد نجاح كبير من خدمة بلد بلا مخالف، والتي لاقت استحسان كبير جدا وذلك من أجل اعادة الضبط في المملكة والتعامل مع الأشخاص المخالفين بالقانون، لحفظ الانضباط والأمن، اليكم الخطوات بالتفصيل:

يقوم الفرد بالدخول للبوابة الالكترونية الخاصة بموقع أبشر ( أبشر للخدمات الالكترونية)

ثم الذهاب الى الخيار الموجود في الصفحة والذي يحمل اسم الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة.

ويتم كتابة رقم الاقامة الخاصة بالشخص المراد البحث عنه ثم الضغط علي زر بحث او أنتر من الكيبورد وبعدها ستظهر النتيجة اذا ماكان هذا الوافد قد تم التبليغ عنه من قبل كفيله او لا، وعند وجود الاسم يجب علي هذا الوافد تسليم نفسه حتى لا يضع نفسه في مساءلة قانونية.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه وزارة العمل

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه وزارة العمل حيث يستطيع أي شخص الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة، والجدير بالذكر ان هذه الخدمة مختلفة عن خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، واليكم شرح مصور عن كيفية استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه وزارة العمل

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه وزارة العمل

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم من معلومات حول استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه وزارة العمل وإن واجهتكم أى مشكلات اتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.