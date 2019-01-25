حجز تذاكر قطار الحرمين وكيفية شراء التذاكر بالتفصيل

حجز تذاكر قطار الحرمين من أكثر الأمور التي تهم المعتمرين والحجاج وكذلك المواطنين السعوديين، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة سهلة تمكنهم من حجز تذاكر قطار الحرمين ، وأصبح الآن من الممكن حجز التذاكر من خلال الإنترنت بشكل سريع وبسيط، ويُفضل الكثير ركوب قطار الحرمين للتنقل بطريقة آمنة، فمن المعروف أن قطار الحرمين الشريفين عبارة عن مشروع حكومي سعودي، وقام صندوق الاستثمارات العامة بتمويله، بهدف تيسير عملية التنقل في المملكة العربية السعودية، وتم تنفيذه في إطار قيام شبكة الخطوط الحديدية السعودية بالتوسعات التي تضمنتها رؤية السعودية 2030.

حجز تذاكر قطار الحرمين

توجد طريقتين لحجز تذاكر قطار الحرمين بشكل إلكتروني، وسهولة الاطلاع على أسعار تذاكر مختلف الدرجات، وإختيار الخيار المناسب للحجز.

حجز تذاكر قطار الحرمين سار

أولًا الدخول على موقع سار قطار الحرمين الإلكتروني ، عبر الضغط على الموقع

ثم قم بإختيار خيار ذهاب أو ذهاب وعودة.

بعد ذلك إختر محطات المغادرة والوصول.

ثم حدد تاريخ المغادرة وتاريخ الوصول أيضاً.

بعد ذلك اختار درجة السفر، مع مراعاة تحديد عدد أفراد الرحلة.

في النهاية قم بالضغط على زر (بحث)، حتى تكتمل عملية الحجز.

كيفية حجز على قطار الحرمين اون لاين

حجز قطار الحرمين سار

حجز تذاكر قطار الحرمين

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين

ثم إضغط على خيار (حجز جديد).

بعد ذلك قم بتحديد موعد الذهاب أو العودة.

حدد محطة الوصول، والتاريخ، ودرجة الأطفال.

ثم إضغط على خيار (بحث الرحلات)، وسوف تظهر لك جميع الرحلات.

شراء تذاكر قطار الحرمين

يُمكن حجز تذاكر قطار الحرمين من منافذ بيع المحطات، أو الحجز بواسطة الخدمة الذاتية في المحطة.

يُمكن سداد ثمن تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الحجز، واختيار طريقة الدفع المناسبة.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم من معلومات حول حجز قطار الحرمين اون لاين وعبر الموقع الرسمي لقطار الحرمين وكذلك الحجز عبر موقع سار، إن واجهتكم أي مشكلات في كيفية الحجز على قطار الحرمين الكترونيا يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.