شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجوف: عرض 100 ألف لتر زيت زيتون و15 طناً من زيتون المائدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

يعرض المهرجان الدولي لزيتون الجوف الـ12 المقام حاليا بمدينة (سكاكا)، تحت شعار «زيتوننا ثروة»، 100 ألف لتر من زيت الزيتون، و15 ألف كيلوغرام من زيتون المائدة، مشكلة بذلك أكبر سوق خليجية للزيتون، إذ يحتضن 60 مزارعا من المنطقة إلى جانب شركات كبرى متخصصة في إنتاج زيت زيتون الجوف، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري.

وبين رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس درويش الغامدي، أن زيتون الجوف ومشتقاته محل ثقة المستهلك ويخضع لحملة «مجاز» قبل دخوله للمعرض، وهي حملة اختبار يجريها مختبر أمانة منطقة الجوف قبل انطلاقة المهرجان تخضع المنتجات المشاركة لـ7 فحوص قبل وضع ملصق مجاز عليها.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة التقييم فهد الضويحي أنه ما زال المختبر يستقبل إنتاج المزارعين لفحصه وعرضه بالمهرجان، لافتا إلى وجود كميات كبيرة بالمختبر يجري فحصها.

وأشار إلى أن التنافس قاد مزارعي الزيتون بالجوف المشاركين في النسخة العاشرة بالمهرجان هذا العام إلى تقديم المنتج للمستهلكين لابتكار أساليب عدة في تعليب المنتج وتقديمه بعلب فاخرة للإهداء وأخرى للاقتناء.

وتراوح أسعار زيت الزيتون المعروضة في المهرجان من 80 إلى 700 ريال بكل الأحجام من 2 إلى 16 لترا، بطرق تعبئة مختلفة.