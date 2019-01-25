«التعليم»: إطلاق برنامج «رفق» للحد من العنف المدرسي وتحقيق التوافق للطلاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي، إطلاق فعاليات برنامج «رفق»، الذي يهدف إلى الحد من العنف المدرسي في المدارس، وذلك لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلبة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة)، أن ذلك سيتم من الأحد القادم الموافق 1440/5/21 (الأسبوع الرابع من الفصل الثاني).
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