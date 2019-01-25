شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يوجه بدعم لجنة «تراحم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أمس (الخميس)، تعميما لمحافظي المحافظات ورئيس الغرفة التجارية الصناعية؛ لحث رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة على المبادرة بدعم اللجنة وتقديم ما لديهم من تبرعات وزكوات؛ لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ برامجها الخيرية، الهادفة لتفريج كربات الغارمين وخدمة النزلاء والنزيلات والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك تمشيا مع فتوى مفتي عام المملكة التي تجيز صرف أموال الزكاة لهذه اللجنة؛ لكون الفئات المشمولة برعايتها من الفقراء والمساكين.

ورفع رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، باسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية، خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات اللجنة، وتفاعله الدائم مع أوضاع النزلاء والنزيلات وأسرهم.