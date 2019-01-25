شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 55.5 طن سلال غذائية لنازحي الحديدة في مديرية سعد بعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس) 750 سلة غذائية تزن 55 طناً و500 كيلوغرام للنازحين من الحديدة إلى منطقة جعولة التابعة لمديرية سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 4500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعاً.