شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغذاء والدواء» يتفقد العمل في ميناء جدة ومطار الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، والتقى منسوبي ومفتشي الهيئة فيهما.

واطلع الدكتور الجضعي على الخدمات التي توفرها الهيئة في الميناء مثل: الاستعلام عن الشحنات عبر منصة «تبادل» ونظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض، إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بهما مفتشو الهيئة على مدار الساعة في الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز.

واجتمع الدكتور الجضعي مع منسوبي «الغذاء والدواء» في منطقة مكة المكرمة وناقش معهم أبرز التحديات والصعوبات.