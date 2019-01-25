شكرا لقرائتكم خبر عن مركز صحي في الأحساء يغلق أبوابه على مريضة بالداخل.. و«الصحة» توضح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

أصدرت صحة الأحساء بيانا (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) إثر تداول مقطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق على امرأة داخل مركز صحي.

إذ قال المتحدث باسم صحة الأحساء عبدالرحمن السدراني إنه إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إقفال أبواب مركز صحي بوجود مريضة بالداخل، عليه نود التوضيح أن إدارة مركز صحي الشعبة بالأحساء أغلقت أبواب المركز يوم الأربعاء الموافق 17 جمادى الأولى 1440 بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي وتحديداً عند الساعة 4:05 مساءً، وذلك بعد أن اتخذت كافة الإجراءات المتبعة وتفقدت جميع الأقسام من قبل الموظف المسؤول مع النداء وطرق الأبواب عند الأقسام النسائية، ولم يتبين وجود أي مريض بالداخل.

وتابع: تلقى المساعد الإداري بالمركز بعدها بوقت قصير اتصالا بطلب المساعدة لفتح المركز، وتمكن من الوصول إلى المركز وفتح الباب عند الساعة 4:20 مساءً، حيث تبين وجود إحدى المستفيدات التي كانت موجودة في دورة المياه الخاصة بالنساء بعد تلقي العلاج وصرف الدواء اللازم.

وأكدت «صحة الأحساء» في بيانها أنه حرصاً منها وإيماناً بواجباتها تجاه المستفيدين قامت على الفور بتوجيه الإدارة المعنية بالتحقيق في ذلك ومتابعته بصورة عاجلة، لتطبيق الإجراءات وفق الأنظمة على أي قصور إن وجد، كما تم توجيه الإدارة المعنية لوضع آليات الزامية لتجنب الوقوع في مثل هذا مجدداً مع تقديمها الاعتذار للمريضة وذويها، متمنين لها وللجميع دوام الصحة والعافية.