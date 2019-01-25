شكرا لقرائتكم خبر عن عوالق ترابية في 7 مناطق.. وسحب رعدية على تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) تأثيراً للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.