شكرا لقرائتكم فيديو.. البطل إبراهيم الزهراني: لن أصافح كف العار منهزما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر البطل إبراهيم الزهراني أحد أبطال الحد الجنوبي الذي أصيب أثناء دفاعه عن وطنه ودينه عن أمله في أن يعود إلى ساحة القتال مجددًا.

وقال الزهراني في مداخلة مع قناة الإخبارية وهو يرقد على السرير الأبيض: دفاعي عن الوطن هو أكبر شرف لي ووسام شرف على صدري.

وأضاف: أتمنى الرجوع والمشاركة مع زملائي في الدفاع عن الوطن.

وأنشد الزهراني قائلا:

نم قرير العين يا وطني

استنطق العزَّ لا تستنطق الألما

إن لم أصافح كفوف المجد منتصرا

فلن أصافحَ كفَّ العار منهزما

وعبر العديد من المواطنين عن دعمهم للبطل الزهراني داعين الله له أن يتم عليه نعمة الشفاء.

وأشاد المواطنون بالتضحيات التي يقدمها المرابطون على الحد الجنوبي للذود عن حيض هذا الوطن الغالي.



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