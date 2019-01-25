شكرا لقرائتكم جامعة نجران تستقبل طلبات القبول لبرامج الماجستير الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، استقبال طلبات القبول في برامج الماجستير ،الثلاثاء القادم، حتى يوم الأحد 1440/6/5هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير التي تم تخصيص القبول بها هي: التربية الخاصة “مسار صعوبات التعلم”، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.

وأكد العسيري، أن شروط القبول العامة والخاصة متوفرة على موقع العمادة (هنا)، كما أن الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل عليهم الدخول على الرابط (هنا) للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية لإنهاء إجراءات قبولهم المبدئي.



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