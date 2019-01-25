شكرا لقرائتكم هذا ما يحدث عند إلغاء تسجيل الاختبار التحصيلي في قياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف برنامج قياس عن الإجراءات المتبعة عند إلغاء التسجيل في الاخبتار التحصيلي بنسختيه الورقي والمحوسب.

وقالت خدمة العملاء في برنامج قياس إنه عند حذف ااتسجيل في الاختبار سيرجع المقابل المالي إلى ملف الطالب ويمكن الاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف طالب آخر.

وأضاف برنامج قياس ردًا على استفسار أحد المسجلين في الاختبار التحصيلي بالقول: يمكنك تعديل أو حذف تسجيلك “المحوسب أو الورقي” قبل موعد الاختبار بـ72 ساعة فقط من خلال ملفك الشخصي على موقع قياس.

يذكر أن مركز قياس كان قد فتح قبل أيام باب التسجيل للفترتين الأولى والثانية في اختبار التحصيل الدراسي للبنين على أن يتاح التسجيل للبنات يوم 28-1-2019م.

وكان مركز قياس قد أعلن في وقت سابق أن تكلفة الاختبار التحصيلي مائة ريال للتسجيل المبكر، ومائة وخمسون ريالًا للتسجيل المتأخر.

ويمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس من خلال الرابط التالي (هنا)

والمعروف أن الاختبار التحصيلي من مركز قياس ينقسم إلى نوعين:

الأول :اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم باللغة العربية.

هدف الاختبار: قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة.. وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: 1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي). طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية: تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. إلخ تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20 % من الصف الأول

30 % من الصف الثاني

50 % من الصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​ أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية

يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية. ويقدم باللغة العربية. هدف الاختبار: قياس تحصيل الطالب في المواد النظرية للمرحلة الثانوية. تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية

التوحيد

الفقه

النحو والصرف

البلاغة والنقد

الأدب

التاريخ

الجغرافيا وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة (النظري/ التحفيظ). طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية: تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة يتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق، وثالثة تتطلب الاستنتاج … وهكذا. وتغطي الأسئلة الصفوف الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20 % من الصف الأول

30 % من الصف الثاني

50 % من الصف الثالث مدة الاختبار: يتوقع أن يستغرق الاختبار ثلاث ساعات، منها ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار ساعتان مقسمتان على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة تقريبا. وعلى الطالب أن يلتزم التزامًا دقيقًا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.