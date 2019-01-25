شكرا لقرائتكم لا يعمل منذ7 سنوات لظروف صحية.. يحصل على 380 ريالا من حساب المواطن فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأ9كيد على شروط الاستحقاقات والمعايير التي يتم بناء عليها تحديد قيمة الدعم.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من شاب يبلغ من العمر 28 عامًا لكنه لا يعمل بسبب ظروفه الصحية ويحصل على 380 ريالا فقط بالقول: يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق ودعت من يرغب في التعرف على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15. ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

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