الان تتابع سفير أوزبكستان يشيد بالتجربة السعودية الناجحة في الاستزراع السمكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: استقبل سعادة مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سعادة سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة، السيد أولوغبيك مقصودوف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، كما بحث الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتي في مقدمتها المجالات الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية.

كما اطلع “مقصودوف” على التجربة السعودية الناجحة في قطاع الاستزراع السمكي، وبحث كيفية تنفيذها في بلاده، داعياً إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين.

وأوضح د. الشيخي أنه تم الاتفاق على القيام بتبادل زيارات تعريفية تجارية لمسؤولي البلدين ورجال الأعمال فيهما، تمهيداً لعقد ورش عمل واتفاقات تجارية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه سيعقد في أبريل القادم أول لقاء للمجلس السعودي الأوزبكي المشترك، وسيتم على هامشه توقيع مجموعة من الاتفاقيات.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير أوزبكستان يشيد بالتجربة السعودية الناجحة في الاستزراع السمكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.