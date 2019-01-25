دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. المغامسي يعلق على المسابقات الدينية لهيئة الترفيه

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة صالح المغامسي، أن إجراء المسابقات القرآنية ومسابقة أجمل صوت في رفع الأذان، التي أعلنت عنها هيئة الترفيه مؤخرًا، هو خطوة موفقة، ستحظى بالكثير من المتنافسين.

وقال المغامسي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ترند السعودية المذاع على قناة إم بي سي- إن القرآن ورفع الأذان، شعائر عظمى، ينبغي إجلالها بالقدر الذي جاء به الشرع، مضيفًا: «إننا سنجد متنافسين في هذا الأمر. وتبقى التجربة خير برهان على أن الخطوة موفقة»، موضحًا أنه يحمد لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هذه المبادرة.

وتابع إمام مسجد قباء، أن المجتمع السعودي مجتمع مسلم، وكل ما يقرب إلى الله ستجد النفوس مقبلة عليه، وكل ما يبعد عن الله ستجد النفوس محجمة عنه، داعيًا هيئة الترفيه إلى طرح المزيد من المسابقات والفعاليات في هذا الاتجاه.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، يوم الثلاثاء المنصرم، عن تنظيم مسابقة لأجمل صوت في رفع الأذان، ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها مليونا ريال.