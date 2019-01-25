، بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.
ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما
أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.
وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما
بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.المنتخب القطري في "كوبا أميركا" .. دهشة واستياء وسخرية على مواقع التواصل
بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25
سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.
ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما
أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.
وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما
بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:17 PM
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:24 PM
سحبت فجر الجمعة في ريو دي جانيرو البرازيلية قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أوقعت منتخبي كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.
ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبي بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما
أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.
وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما
بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي.
، بمشاركة منتخبين آسيويين .. قرعة "كوبا أمريكا" توقع كولومبيا والأرجنتين في مجموعة واحدة ،
المصدر : الخليج 365
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